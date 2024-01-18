Лавров заявил, что в Германии начинают пробиваться нацистские инстинкты

По словам главы МИД РФ, в правящих кругах страны прогрессирует историческая амнезия

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Историческая амнезия прогрессирует в правящих кругах Германии, в стране начинают пробиваться нацистские инстинкты, что тревожит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, комментируя вопрос об отказе ФРГ в выплатах всем остальным выжившим в блокаде защитникам и жителям Ленинграда, помимо евреев.

"Где-то там в правящих кругах ФРГ уже прогрессирует такая историческая амнезия. Экспозиции мемориальных комплексов, которые посвящены окончанию Второй мировой войны, экспозиции, которые совместно оформлялись немецкими и российскими, еще советскими, экспертами, все это переформатируется так, чтобы куда-то убрать советско-российский след всех этих событий, - указал Лавров. - Это касается и мемориальных комплексов на месте бывших концлагерей, и известного, знаменитого германо-российского музея "Берлин-Карлсхорст", он находится в здании, где был подписан акт о капитуляции [Германии]".

"Конечно, мы наблюдаем, я бы сказал так, деградацию тех устоев, на которых послевоенное германское общество выстраивалось и, в общем-то, обрело себе идентичность, вызывавшую уважение в мире. Сейчас те [нацистские] инстинкты начинают пробиваться, и это тревожит", - констатировал глава МИД РФ.

Ситуация с выплатами

Лавров сообщил, что РФ долгие годы занимается вопросом выплат со стороны ФРГ всем выжившим в блокаде Ленинграда.

"Когда Берлин стал выплачивать разовые выплаты, он два раза, по-моему, это делал, блокадникам еврейской национальности, мы были убеждены, что это несправедливо, и обратили на это внимание германских коллег, - рассказал глава МИД. - Ответ был такой: "Евреям мы платим, потому что у нас есть закон, который обязывает выплачивать жертвам Холокоста, а вот остальные, кто умирал в Ленинграде, они не жертвы Холокоста".

"Абсурдность такой постановки вопроса очевидна", - констатировал он.

Лавров также напомнил, что Берлину выдвигалось предложение принять отдельный закон по блокадникам Ленинграда. "Категорически не получается, - рассказал он о результатах. - Мы даже пытались стимулировать общественные организации, чтобы они по своей линии как-то с немцами поговорили. Обращались мы, кстати, и к Европейскому еврейскому конгрессу, обращались и к Израилю, прямо сказав, что, наверное, в интересах Израиля было бы все-таки проявить такую солидарность в отношении тех, кто вместе с евреями в абсолютно таких же невыносимых условиях выживал". "Нет какого-то интереса, чтобы эту тему продвигать", - подытожил глава российской дипломатии.

"Параллельно мы выяснили, что была такая "Голубая дивизия", укомплектованная испанцами, она участвовала на стороне вермахта во Второй мировой войне, в том числе эта дивизия участвовала и в блокаде Ленинграда. Так вот, каким-то невообразимым образом ветераны этой "Голубой дивизии" получают выплаты от германского государства, а блокадники, которых они мучили, оказываются вот в таком положении", - обрисовал ситуацию Лавров.