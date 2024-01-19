Замглавы МИД РФ указал на необходимость освобождения захваченных ХАМАС людей

В том числе речь идет о трех россиянах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком акцентировал необходимость скорейшего освобождения захваченных ХАМАС гражданских лиц, в том числе трех россиян. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан - Андрея Козлова, Александра Лобанова и Александра Труфанова", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что в ходе беседы основное внимание было уделено продолжающемуся противостоянию в зоне палестино-израильского конфликта, на фоне которого гуманитарный кризис в секторе Газа достиг катастрофических масштабов.