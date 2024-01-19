Новым послом России в Японии назначили Николая Ноздрева

Он занимал должность директора третьего департамента Азии МИД РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева послом России в Японии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Николай Ноздрев родился в 1971 году. В 1994 году окончил МГИМО МИД России, с того времени работает в системе министерства. В 2010-2015 годах - старший советник, советник-посланник посольства России в Австралии. В 2015-2018 годах - заместитель директора третьего департамента Азии МИД РФ. С 20 февраля 2018 года возглавил указанный департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками.

Ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин. Путин своим указом освободил его от должности 25 ноября 2022 года. В январе 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва скоро назначит нового посла в Японии, отметив, что российская сторона не собирается затягивать этот процесс.