Съезд общества изобретателей поддержал выдвижение Путина в президенты

Делегаты выразили уверенность, что складывающаяся обстановка требует более активного отбора изобретателей в системе образования и на производстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Восьмой внеочередной съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты России. Делегаты также уверены, что складывающаяся обстановка требует более активного отбора изобретателей в системе образования и на производстве, говорится в обращении съезда, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В это судьбоносное время мы, делегаты VIII внеочередного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, поддерживаем выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты России. <... > Съезд заявляет, что вновь избранные руководящие органы ВОИР готовы к решению самых сложных управленческих и научно-технических задач. Только все вместе, объединившись, сочетая опыт и традиции с новыми методами, мы сможем добиться обеспечения технологического суверенитета нашей Родины", - говорится в обращении.

При этом делегаты съезда полагают, что проведение специальной военной операции на Украине при существенном изменении отраслевой структуры экономики и жестких ограничениях со стороны недружественных стран требуют принципиально новой, более активной политики отбора и выращивания изобретателей и рационализаторов в школах, средних специальных и высших учебных заведениях, создания условий для творческой деятельности на предприятиях и в организациях. ВОИР надеется на сотрудничество с Российской академией наук, которой поставлена задача сохранения и развития лучших традиций отечественной системы подготовки научных и инженерных кадров.

"Отдельным направлением должны стать популяризация их деятельности, возрождение почетных званий, вознаграждений и льгот, повышение статуса в обществе, поддержание широкого общественного интереса к научной фантастике, государственная поддержка научно-популярных СМИ. Мы рассчитываем на продолжение и расширение поддержки в формировании инфраструктуры новаций - внедренческих конструкторских изобретательских бюро, фондов финансирования изобретательских проектов, домов технического творчества для детей и молодежи", - призвали делегаты.

"Не устану повторять, что вы - изобретатели - наш главный приоритет и достояние нашей страны. Для нас безусловно позитивной тенденцией является рост активности россиян по получению евразийских патентов и поддержанию их в силе - рост по этим показателям в 2023 году составил более 20%. Мы, как патентное ведомство, гордимся своей миссией - защищать интересы тех, кто двигает вперед человечество и делает нашу жизнь лучше", - заявил президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев, чьи слова приводит пресс-служба ВОИР.

ВОИР представлен в 67 регионах, членами организации являются свыше 100 тыс. изобретателей и рационализаторов.