Постпред РФ призвал правозащитные структуры ООН отреагировать на обстрел Донецка

Геннадий Гатилов подчеркнул, что "подобные зверства" не должны оставаться незамеченными

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке со стороны украинских боевиков, в результате которого, по последним данным, погибли 27 человек и не менее 25 получили ранения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Мы призываем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его управление не допустить, чтобы подобные зверства остались незамеченными, публично отреагировать на этот неизбирательный обстрел мирного населения в Донецке со стороны украинских боевиков", - отметил Гатилов в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Постпред РФ подчеркнул, что столкнувшиеся как с политическими, так и военными неудачами "[президент Украины Владимир] Зеленский и его палачи вновь вымещают свою слепую ярость на мирном населении Донбасса". При этом западные страны "не осудят и даже не заметят" этот акт варварства. "Что еще хуже, некоторые международные правозащитные организации могут последовать этому примеру", - констатировал Гатилов.