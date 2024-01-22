Россия возмущена отсутствием реакции ОБСЕ на обстрел Донецка

В постпредстве РФ при структуре отметили, что в руководстве организации до сих пор продолжают хранить молчание по поводу любых атак ВСУ на гражданское население в российских городах

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Россия возмущена отсутствием реакции со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на украинский удар по Донецку. Соответствующий комментарий распространило постоянное представительство РФ при этой международной структуре.

"Возмущены отсутствием какой-либо реакции со стороны руководства ОБСЕ, включая мальтийское действующее председательство и генсекретаря Хельгу Шмид, в связи с варварским ударом формирований [президента Украины] Владимира Зеленского утром 21 января 2024 года по Донецку", - подчеркивается в тексте.

В миссии отметили, что в руководстве ОБСЕ до сих пор продолжают хранить молчание по поводу любых атак Вооруженных сил Украины на гражданское население в российских городах, "делая вид, что этих жертв просто не существует".

"Тем самым де-факто солидаризируются с преступными действиями Владимира Зеленского и его покровителей из НАТО, а также дискредитируют ОБСЕ в целом. ОБСЕ не может и не должна становиться придатком или "задним двором" НАТО и ЕС, проводящих русофобский курс и способствующих разжиганию конфликтов в различных регионах мира", - заявили в постпредстве.

В миссии считают, что "функционерам ОБСЕ, которые забыли о принципах беспристрастности и компетентности, а также неприкрыто солидаризируются с преступлениями против мирного населения России", не должно быть места в этой структуре. "На смену им должны прийти те, кто найдут в себе силы и мужество увидеть очевидное, а не заниматься отработкой пропагандистской линии натовских столиц. Постпредство России при ОБСЕ будет придерживаться этого понимания в своей работе", - говорится в комментарии.

Рынок в микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу в воскресенье днем. В результате атаки 28 человек погибли, многие получили ранения, включая детей. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу был нанесен комбинированный артиллерийский удар снарядами калибра 152 и 155 мм. Вскоре первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что удар по Донецку со стороны ВС Украины станет одной из тем обсуждения на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации.