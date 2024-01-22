Лавров прибыл в ООН для участия в заседании Совета Безопасности

Одной из центральных тем встречи будет удар ВСУ по Донецку

ООН, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Одной из центральных тем встречи будет удар Вооруженных сил Украины по Донецку. На встрече будут также обсуждаться западные поставки вооружений Киеву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидаются также двусторонние встречи.