МИД РФ заявил, что Швеция пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Стокгольм пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу вследствие диверсий на "Северных потоках". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее Шведское агентство по охране окружающей среды приняло решение о том, что Швеция не обязана включать в свою национальную квоту 5,8 млн тонн вредоносных веществ, попавших в атмосферу в результате диверсий на трубопроводах системы "Северный поток".

"Данный шаг свидетельствует о том, что Стокгольм пытается избежать уплаты крупных штрафов за превышение установленных в рамках ЕС соответствующих норм. Свое решение там со ссылкой на Конвенцию ООН по морскому праву пытаются аргументировать тем, что в отношении находящихся в шведской исключительной экономической зоне иностранных трубопроводов юрисдикция королевства неприменима, - указала она. - Таким образом получается, что Швеция не должна нести ответственность за вредные выбросы в окружающую среду вследствие диверсий на газопроводах между Россией и Германией".