На Херсонщине сообщили, что ВСУ изымают у жителей Снигиревского района частную технику

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов уточнил, что речь идет о тракторах и экскаваторах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и представители властей изымают у жителей подконтрольного Украине Снигиревского района Херсонской области частную строительную технику. Как рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, сейчас в Снигиревском районе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

"У жителей Снигиревки изъята частная строительная техника - трактора и экскаваторы, производится строительство укреплений. В Снигиревском районе сейчас идет активное строительство мостов для облегчения переброски техники и личного состава ВСУ вдоль Днепра", - рассказал Барбашов.

Он уточнил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что украинские войска за сутки понесли большие потери в регионе, пытаясь воспользоваться небольшим потеплением. По его словам, за первые 20 дней года только 35-я бригада морской пехоты ВСУ потеряла 350 человек убитыми.

В понедельник в Минобороны России информировали, что ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 100 военных, также уничтожены система М777 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".