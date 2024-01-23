Лавров: в арабском мире будет все больше жестокости до создания палестинского государства

Глава МИД РФ подчеркнул, что "варварству 7 октября" нет никакого оправдания

ООН, 23 января. /ТАСС/. Все больше жестокости будет возникать время от времени в арабском и мусульманском мире, пока не создадут палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

"Это не пророчество, но я убежден, что пока не будет справедливости, пока не будет создано палестинское государство, все больше и больше жестокости будет возникать время от времени в Палестине или другой части арабского и мусульманского мира", - сказал министр.

Лавров также подчеркнул, что "варварству 7 октября" нет никакого оправдания. "Этот гнев будет повторяться, все больше и больше поколений будут чувствовать себя отвергнутыми, обманутыми", - полагает глава МИД РФ.