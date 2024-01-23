Рогов заявил, что ВСУ могут отойти на 3-12 км к новой линии обороны в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что украинские войска на новой линии обороны готовят фортификационные сооружения

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении могут отойти на расстояние от 3 до 12 км от линии боевого соприкосновения на новые позиции, которые сейчас усиленно укрепляют, для дальнейшей обороны. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подготовка укреплений ВСУ идет полным ходом, они закапываются на расстоянии от 3 до 12 километров от нынешней линии боевого соприкосновения. Вполне возможно, что они будут готовы отступить на эти подготовленные позиции, чтобы удержаться дальше", - сказал Рогов.

По его словам, украинские войска на новой линии обороны готовят фортификационные сооружения. "Используются готовые модули на четыре и восемь мест с системами вентиляции, альтернативного энергоснабжения. Средняя глубина, на которой их размещают, составляет 3-4 м. Кроме командных пунктов, это пункты временного размещения боевиков ВСУ, складские и инфраструктурные помещения", - пояснил Рогов. "Я думаю, что в течение двух недель у них эта линия обороны будет готова", - добавил он.

В начале декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее "контрнаступление" ВСУ не достигло ожидаемых результатов и призвал "ускориться со строительством" фортификационных сооружений в значительном числе украинских регионов, включая граничащие с зоной СВО.

Украинская армия с начала июня прошлого года вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. В последние месяцы на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что "контрнаступление" оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.