Лавров: РФ не обсуждала с Трампом и с кем-либо в США завершение конфликта на Украине

Глава МИД сообщил, что "текущая администрация не заинтересована в диалоге"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия не обсуждала ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США возможности завершения украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

"Мы не обсуждали ничего подобного ни с Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Американская сторона, по словам Лаврова, "готова время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке". "Но не на политические темы. Слышал, что президент [Украины] Владимир Зеленский отреагировал на это заявление Дональда Трампа, который не в первый раз говорит о "24 часах" (для завершения конфликта в случае его победы на выборах президента США - прим. ТАСС). Потом он сказал, что сможет решить все еще до инаугурации", - указал глава российской дипломатии.