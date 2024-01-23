Захарова назвала абсурдным указ Зеленского о территориях РФ

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что такой указ является абсурдным

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ абсурден. Об этом заявила в комментарии РБК официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки", - отметила дипломат.

Ранее Зеленский подписал указ, "направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность. Документ относит территории некоторых южных регионов РФ - Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей - к землям, якобы исторически населенным украинцами.