Лавров заявил, что РФ настаивает на освобождении всех удерживаемых в Газе граждан

Министр иностранных дел России сообщил, что в РФ не делят "экстремистов на плохих и хороших, на своих и чужих"

ООН, 23 января. /ТАСС/. Россия настаивает на освобождении всех удерживаемых в секторе Газа граждан вне зависимости от их национальности и происхождения.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"В отличие от некоторых западных коллег, которые исповедуют двойные стандарты, мы не делим экстремистов на плохих и хороших, на своих и чужих. Настаиваем на освобождении всех удерживаемых в Газе независимо от их национальностей и происхождения", - сказал он.

Министр добавил, что российская сторона "не приемлет террористические проявления в любых формах".