Лавров: переговоры США с Ближним Востоком оборачиваются вспышками кровопролития

Министр иностранных дел России отметил, что Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН

ООН, 23 января. /ТАСС/. Сепаратные переговоры США с представителями Ближневосточного региона оборачиваются вспышками кровопролития. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Каждый виток самонадеянной односторонней политики США на Ближнем Востоке, их сепаратных, челночных переговоров с регионалами, сопровождаемых финансовыми посулами, заканчиваются все более кровавой вспышкой эскалации. Так произошло и на этот раз", - сказал он.

Лавров отметил, что Вашингтон последовательно блокирует все международные усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке в рамках Совета Безопасности ООН. "Циничную близорукость американского руководства хорошо иллюстрирует высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое он сделал за неделю до 7 октября, сказав, что Ближневосточный регион не был таким спокойным на протяжении двух последних десятилетий", - напомнил министр.