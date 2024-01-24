Временный поверенный РФ: авантюра США и Британии может стоить Йемену двух лет развития

Евгений Кудров отметил, что также из-за атак на какой-то срок будут отложены финализация дорожной карты, которой занимается спецпосланник генсекретаря ООН Ханс Грундберг при содействии многих международных посредников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Военные действия США и Британии в Красном море могут стоить Йемену двух лет развития и негативно повлияют на урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил в интервью ТАСС временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров.

"Можно уверенно сказать, что эффект от американо-британских военных авантюр в Красном море для перспектив йеменского урегулирования будет негативным. В лучшем случае на какой-то срок будут отложены финализация дорожной карты, которой сейчас занимается спецпосланник генсекретаря ООН Ханс Грундберг при содействии многих международных посредников, включая Россию, и давно ожидаемый запуск политического процесса в Йемене. В худшем, при масштабной эскалации напряженности, мы рискуем потерять многие, если даже не все наработки, достигнутые за последние 1,5-2 года", - отметил дипломат.

По словам Кудрова, необходимо "сделать все, чтобы этого избежать".

Полный текст интервью будет опубликован в 13:00 мск.