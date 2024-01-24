Захарова назвала искажением реальности заявления Госдепа об осуждении ХАМАС в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением радикального движения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала искажением реальности заявления Госдепа о том, что Россия проигнорировала просьбу нескольких членов Совета Безопасности ООН осудить ХАМАС.

Дипломат обратила внимание на заявление заместителя госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека - Узра Зея на заседании СБ ООН сказала, что Соединенные Штаты сожалеют, что Россия проигнорировала просьбу нескольких членов Совета Безопасности осудить ХАМАС за нападение 7 октября в проекте заявления председателя СБ, распространенном в конце прошлой недели. Как отметила Зея, у Вашингтона "вызывает недоумение, что Совет [Безопасности ООН] до сих пор не может осудить ХАМАС" за его атаку 7 октября.

"Так искажать реальность нельзя. Но если ты представляешь Госдеп, то почему бы и нет. Дело в том, что 18 октября 2023 [года] США наложили вето на бразильскую резолюцию с осуждением ХАМАС. Занавес", - написала Захарова в Telegram-канале.