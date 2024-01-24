ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования на выборах президента

Секретарь ЦИК Наталья Бударина отметила, что избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ утвердила на заседании форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента России.

"Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке, там будут предусмотрены такие сведения - год рождения, место жительства, а точнее субъект РФ, в котором расположено место жительства кандидата. Если кандидат выдвинут партией, то наименование политической партии, если путем самовыдвижения, то в бюллетене будет присутствовать слово "самовыдвижение", - сказала секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Она отметила, что избирательные бюллетени имеют несколько степеней защиты. "Первое, это конечно фоновая защитная сетка зеленого цвета, что касается бюллетеней для КОИБ [комплекс обработки избирательных бюллетеней] - эта сетка будет с оборотной стороны бюллетеня. На каждом бюллетене наклеивается специальный знак - марка - в правом верхнем углу", - сказала Бударина.

Секретарь ЦИК РФ подчеркнула, что текст размещается строго на одной стороне листа бюллетеня. Его ширина составит 210 миллиметров, а длина будет определяться количеством зарегистрированных кандидатов. Бударина отметила, что избирательные бюллетени печатаются на русском языке, а по решению избирательной комиссии субъекта РФ также могут печататься на языках республик. "После завершения регистрации кандидатов ЦИК утвердит текст избирательного бюллетеня на русском языке", - заключила она.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.