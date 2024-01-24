Медведев назвал уничтожение Ил-76 результатом внутриполитической борьбы в Киеве

Зампред Совета безопасности РФ считает, что "дальше будет только хуже"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уничтожение российского самолета Ил-76 является результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве, а "дальше будет только хуже". Такое мнение выразил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"История с уничтожением самолета Ил-76 - результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве", - написал замглавы СБ РФ.

По его оценке, "дальше будет только хуже", поскольку киевские элиты "для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему [они] научились за 700 дней СВО". Они будут "нещадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей", добавил Медведев, подчеркнув, что у киевской верхушки '"нет никаких ограничителей". "Ведь на карту поставлено главное - власть и деньги", - констатировал он.

Российский самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военнослужащих для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 украинских военных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа, все они погибли. В российском военном ведомстве проинформировали, что Вооруженные силы Украины поразили Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области. Там подчеркнули, что Киев, сбив самолет, совершил теракт.