Миссия РФ при ООН указала на попытки Киева уйти от ответственности за крушение Ил-76

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что режим президента Украины Владимира Зеленского "раздувает пузырь лжи"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Режим президента Украины Владимира Зеленского лжет и пытается любой ценой уйти от ответственности за катастрофу российского самолета Ил-76 над Белгородской областью.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Тенденция очевидна: режим Зеленского раздувает пузырь лжи, чтобы любой ценой уйти от ответственности. Неважно, насколько нелепо это выглядит", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter), комментируя удаление украинскими СМИ материалов о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к теракту.