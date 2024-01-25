Сенатор заявил, что РФ рассчитывает на реакцию Турции на сбитый ВСУ Ил-76 с пленными

Григорий Карасин отметил, что без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Турция "соответствующим образом отреагирует" на очередное преступление киевского режима, сбившего российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на встрече с послом Турции в России Танжу Бильгичем.

"Ракетная атака ВСУ над территорией Белгородской области против российского военно-транспортного самолета Ил-76 является актом международного терроризма. Без осуждения и адекватной оценки такие действия оставлять нельзя. Рассчитываем, что Анкара соответствующим образом отреагирует на это преступление киевского режима", - сказал в ходе встречи сенатор, слова которого приводит пресс-служба СФ.

Карасин отметил, что начало работы турецкого посла в Москве совпало по времени с усугублением международной напряженности. Он также проинформировал главу турецкой дипмиссии об использовании киевским режимом террористических методов.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы подготовки российско-турецких контактов на высоком парламентском уровне. Глава международного комитета отметил, что российские сенаторы готовы принять в СФ делегацию Великого национального собрания (парламента) Турции во главе с председателем и делегацию комиссии турецкого парламента по международным делам. Карасин подчеркнул, что российские парламентарии заинтересованы в расширении всего комплекса двустороннего сотрудничества. Он также проинформировал посла о приглашении турецким коллегам принять участие в международном наблюдении за ходом президентских выборов в России в марте 2024 года.

Глава турецкой дипломатической миссии в свою очередь отметил позитивный настрой двусторонних межгосударственных отношений и межпарламентского сотрудничества. Бильгич выразил готовность по дипломатическим каналам способствовать участию турецких парламентариев в международном наблюдении на предстоящих выборах.