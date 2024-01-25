Фадеев призвал международные организации осудить Киев за сбитый Ил-76

Как отметил глава СПЧ, украинским военным было "прекрасно известно" о том, что самолет выполняет гуманитарную миссию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации с призывом осудить преступные действия киевского режима, сбившего российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными.

Как сообщает Telegram-канал СПЧ, обращение было направлено верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

"Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Также требуем задействовать ваше влияние и все возможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - цитирует СПЧ письмо Фадеева.

Глава СПЧ отмечает, что украинским военным было "прекрасно известно" о том, что самолет выполняет гуманитарную миссию и используется для организации обмена пленными, при этом Украина "изначально признала атаку на российский самолет". "Эти действия не могут характеризоваться иначе как террористический акт, идущий вразрез с общепринятыми правилами и обычаями ведения войны", - считает Фадеев.