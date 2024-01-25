Постпред РФ: Москва открыта к работе с председательством Мальты в ОБСЕ ради смены подходов

Александр Лукашевич ранее призывал ОБСЕ не украинизировать свою повестку в ущерб другим направлениям деятельности

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Россия открыта к работе с мальтийским председательством в ОБСЕ для смены подходов в деятельности организации. Об этом заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при объединении Александр Лукашевич.

"Работа с мальтийским председательством остается открытой. Мы открыты для работы. Но работа в интересах изменения вот этой ужасной матрицы, которая тянется с польского председательства и с прошлого года, с северомакедонского. Надо переводить часы, иначе они встанут", - отметил российский дипломат.

Ранее Лукашевич заявил, что ОБСЕ не должна украинизировать свою повестку в ущерб другим направлениям деятельности.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту председателя ОБСЕ. Новый действующий председатель ОБСЕ, мальтийский министр иностранных дел и по делам Европы Ян Борг заявил в своей речи по случаю вступления в должность, что Украина станет одним из приоритетных направлений работы организации.