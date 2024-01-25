Постпред РФ заявил о недопустимости украинизации повестки дня ОБСЕ

Александр Лукашевич отметил, что руководство организации должно действовать "в публичной плоскости исключительно сообразно консенсусно согласованным подходам"

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не должна украинизировать свою повестку дня в ущерб другим направлениям деятельности. Об этом заявил постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич.

"Совершенно недопустима тотальная украинизация повестки дня и деятельности ОБСЕ в ущерб работе по остальным направлениям", - сказал он на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

Ранее новый действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел и по делам Европы Мальты Ян Борг заявил в своей речи по случаю вступления в должность, что Украина станет одним из приоритетных направлений работы организации.

В этой связи Лукашевич указал, что руководство ОБСЕ должно действовать "в публичной плоскости исключительно сообразно консенсусно согласованным подходам".

"Сейчас в своем выступлении вы вышли за эти рамки, нарушив упомянутое решение. Это нужно выправлять", - добавил постпред.

Дипломат призвал воспринимать ситуацию объективно. "Делать вид, что на Украине сегодня расцвет свободы и демократии, а гражданских жертв от применения поставленного туда странами НАТО оружия просто не существует - значит обманывать самих себя и международное сообщество", - считает Лукашевич.