Постпред РФ заявил, что Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции на сбитый Ил-76

Как добавил Александр Лукашевич, Москва также будет требовать ответа

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Москва будет добиваться от руководства ОБСЕ внятной реакции на сбитый Киевом над Белгородской областью Ил-76 ВС РФ с украинскими военнопленными. Об этом заявил российским журналистам постоянный представитель России при объединении Александр Лукашевич.

"Мы будем все равно добиваться какой-то внятной реакции <...> и требовать ответа", - ответил российский постпред на вопрос о реакции руководства ОБСЕ на атаку Украины на российский транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными.

"Мы напомнили и о трагедии рынка в Донецке 21 [января]. Мы все это делали заранее, предупреждая мальтийцев, что мы ждем адекватной реакции. И их, и генерального секретаря [ОБСЕ Хельги Шмид]. Они реагируют, как по команде, только на какие-то свои безумные выдумки насчет наших жестоких обстрелов", - подчеркнул Лукашевич.

В пресс-службе МИД председательствующей в ОБСЕ Мальты ранее заявили ТАСС, что Валетта в курсе произошедшего с российским самолетом, но не комментируют данный инцидент и ждут подробной информации о нем. Позднее представитель организации Дэвид Дадж, выступая перед журналистами в Вене, назвал крушение самолета Ил-76 в Белгородской области трагедией.