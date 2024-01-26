Постпредство РФ при ООН: уничтожение Ил-76 показывает бесчеловечную сущность Киева

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский также указал на недоговороспособность украинских властей

ООН, 26 января. /ТАСС/. Уничтожение Вооруженными силами Украины российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными показывает бесчеловечную сущность и недоговороспособность Киева. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Этими чудовищными действиями режим [президента Украины Владимира] Зеленского, если он, конечно, осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными.

"То, что он [Киев] готов приносить в жертву западным геополитическим интересам своих собственных граждан в любом количестве, уже ни для кого на Украине не секрет", - подчеркнул дипломат.