Миссия РФ заявила, что Украина в СБ ООН не высказалась о непричастности к катастрофе Ил-76

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что ему ничего не известно о международном расследовании произошедшего

ООН, 26 января. /ТАСС/. Заместитель постпреда Украины Кристина Гайовишин в ходе заседания Совета Безопасности ООН по катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого украинскими войсками, не высказала ни одного тезиса, который указывал бы на непричастность Киева к произошедшему. Об этом заявил в четверг журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я не услышал в ее выступлении ничего, что говорило бы о том, что это не они, - сказал он. - Она утверждает то, что мы не обеспечили безопасность, видимо, мы должны были сбить эту ракету и тогда мы обеспечили бы безопасность", - сказал он. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о международном расследовании произошедшего, к проведению которого призвал президент Украины Владимир Зеленский, Полянский указал, что не знает о каких-либо шагах в этом направлении. "Насколько я знаю, мы сами расследование осуществляем, ничего больше мне не известно", - добавил он.

В своем выступлении Гайовишин также заявила, что "украинские власти изучают все обстоятельства крушения и судьбу всех военнопленных". Дипломат утверждала, что Федеральная служба безопасности не позволила спасателям осмотреть место крушения самолета и что, по данным украинской разведки, в местный морг в Белгороде были доставлены только пять тел.