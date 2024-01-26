Путин: РФ терпеливо и мирно строила отношения с Украиной, но этому помешали

На Западе все это время активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая "называется сегодня Украина", отметил президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Россия годами и мирными средствами выстраивала отношения с Украиной, рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами - участниками СВО. Однако этим усилиям помешали геополитические противники Москвы, отметил глава государства.

"Мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только ни делали - и кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносители, и наш рынок предоставляли, - рассказал Путин. - Очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали взаимоотношения - и в мыслях не было никаких других".

"Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, русскоязычным населением, не удастся, - описал президент начало госпереворота в Киеве в 2014 году. - [На Западе] активно продолжали работу над созданием антироссийской платформы на территории, которая называется сегодня Украина. Просто анклав такой начали создавать. Обманули, десять раз подряд обманули по поводу расширения НАТО. Все это вместе просто не оставило нам никаких шансов", - заключил президент.