Путин заявил, что киевский режим основан на ежедневных преступлениях

Они в том числе совершаются против украинцев, отметил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, совершаемых ежедневно, в том числе против своих же граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на встрече со студентами - участниками СВО.

"Что касается таких вот государственных структур, то это, пожалуй, даже должны быть не судебные решения. Это, вы знаете, политика такая историческая. Ведь весь сегодняшний киевский режим так или иначе основан на преступлениях, которые совершает ежедневно. В том числе и в отношении своих собственных граждан. Но это исторические оценки, политические", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможности признания ГУР МО Украины террористической организацией.

Путин отметил, что объявлением структур террористическими занимаются суды. Так было с "Правым сектором", "Айдаром", "Азовом" (все признаны террористическими в РФ - прим. ТАСС) и другими. Президент отметил, что они являются террористическими и по своей идеологии, и по практике того, что они делают.