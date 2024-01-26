Путин поручил СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76

По словам президента, "по каждому факту следственные органы работают и наращивают этот объем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит Следственному комитету (СК) максимально обнародовать все детали катастрофы с Ил-76 ВКС РФ, сообщил президент на встрече в Санкт-Петербурге со студентами - участниками спецоперации.

"Я попрошу Следственный комитет, чтобы обнародовали, по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло. По каждому факту следственные органы работают и наращивают этот объем.", - сказал президент.