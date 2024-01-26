Шувалов заявил, что не сомневается в намерении Саудовской Аравии вступить в БРИКС

Агентство Reuters ранее сообщало, что королевство по-прежнему рассматривает предложение стать членом группы БРИКС и еще не приняло окончательного решения

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов не видит причин считать, что Саудовская Аравия колеблется в вопросе присоединения к БРИКС. Об этом он заявил на встрече со школьниками, студентами и молодыми преподавателями в Казани.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, ВЭБ.РФ, соответственно, стал председателем в механизме межбанковского сотрудничества.

"Я думаю, что Саудовская Аравия не колеблется. Я был в составе делегации, наш президент [Владимир Путин в декабре 2023 года] посетил Саудовскую Аравию. Когда камеры ушли, так говорил лидер Саудовской Аравии, наследный принц [Мухаммед бен Сальман Аль Сауд], что я даже удивился. <…> [Обсуждались] оценки взаимных перспектив, как будет развиваться сотрудничество Российской Федерации и Саудовской Аравии, как будет развиваться межрегиональное сотрудничество, в том числе сотрудничество внутри БРИКС. Я ничего <…> не слышал как угрозу того, что они не доведут это решение до конца", - сказал Шувалов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщало, что Саудовская Аравия по-прежнему рассматривает предложение стать членом группы БРИКС и еще не приняла окончательного решения. Россия ориентируется на договоренности о членстве Саудовской Аравии в БРИКС, иной информацией Кремль пока не располагает, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение пригласить новых участников в состав сообщества было принято на саммите БРИКС, который состоялся в Йоханнесбурге в августе прошлого года. Комментируя итоги встречи, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что королевство изучит приглашение и примет "соответствующее решение". По словам главы внешнеполитического ведомства, его страна ожидала от БРИКС подробностей относительно условий ее членства.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.