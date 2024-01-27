Антонов заявил, что США не осудили теракт Киева, при котором был сбит самолет Ил-76

Местные чиновники уходят от очевидных фактов, подчеркнул посол РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Власти США так и не осудили теракт Украины, при котором был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76, такая позиция Вашингтона создает у Киева ощущение полной безнаказанности. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о "реакции американских властей на теракт ВС Украины, в результате которого был сбит самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных".

"Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов. Забывают, что "страусиная" политика еще никогда не доводила до добра. Дошло до того, что некоторые бюрократы пытаются перенести ответственность за этот ужасающий теракт на Россию. По сути, подобные "вихляния" в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности", - добавил он.

"Очевидно, что прогнивший украинский режим будет и дальше продолжать бесчеловечные и гнусные деяния вплоть до своего исчезновения, - указал посол. - В такой ситуации США ничего не выигрывают. Потворство террористам способствует дальнейшему "проседанию" облика США, которые в прежние годы считались уважаемым государством. Вашингтон идет по опасному пути, превращаясь в соучастника кровавых терактов".