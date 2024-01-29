МИД РФ подтвердил готовность продолжать усилия по прекращению кровопролития в Газе

Москва также выступила в поддержку палестино-израильского урегулирования на международно-правовой основе, предусматривающей создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Палестины в Москве Абдель Хафизом Нофалем подтвердил готовность российской стороны продолжать усилия по прекращению кровопролития в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского конфликта с акцентом на продолжающиеся интенсивные боевые действия и деградирующую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. С российской стороны была подтверждена готовность продолжать активные усилия, направленные на скорейшее прекращение кровопролития в Газе, и оказание необходимой гуманитарной помощи жителям палестинского анклава", - сообщили в министерстве.

"При этом была разъяснена неизменная позиция Москвы в поддержку справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", - добавили в МИД РФ.