США не дали визу главе делегации РФ для участия в сессии спецкомитета ООН

Речь идет о сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ

ООН, 29 января. /ТАСС/. США отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ главе делегации России, специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову.

Об этом сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев

"Я прежде всего хотел бы зачитать выступление главы делегации Российский Федерации на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии", - сказал он.