Случаи отказа в выдаче виз российским официальным лицам

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 19 сентября сообщил, что не все представители России получили визу США на Генассамблею ООН

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что не все представители России получили визу США на Генассамблею ООН. В их числе заместитель председателя Госдумы Леонид Слуцкий и некоторые руководители подразделений МИД.

Кому отказывали в выдаче виз

Западные страны неоднократно отказывали в выдаче виз или разрешений на въезд официальным лицам и делегациям РФ.

Начиная с 2022 года количество подобных инцидентов возросло.

Среди высокопоставленных российских официальных лиц, которым в разные годы было отказано в визах, - руководители Госдумы и Совета Федерации РФ, главы министерств и федеральных ведомств. В их числе спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин (2015, Финляндия), председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (2015, США), министр сельского хозяйства Александр Ткачев (2016, Германия), вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин (2016, Черногория), глава МВД России Владимир Колокольцев (2022, США), руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов (2022, США), глава МИД РФ Сергей Лавров (2022, Польша).

Хронология с 2022 года

4 мая 2022 года первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США не выдали визы двум из трех российских делегатов, которые должны были принять участие в заседании комитета Организации Объединенных Наций по информации в Нью-Йорке. Визу получила лишь глава делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Однако и она не смогла принять участие в заседании 4 мая из-за затянувшихся сроков выдачи разрешительного документа.

5 мая 2022 года Мария Захарова сообщила, что США в нарушение своих обязательств сорвали участие правительственной делегации РФ на сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Захарова указала, что США не выдали въездные визы руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову, сотруднику МИД России и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера России, которые планировали прибыть в Нью-Йорк 24 апреля.

22 июня 2022 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. Глава российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение британских властей отказать членам делегации РФ в выдаче виз "делает нелегитимными и ничтожными все резолюции и решения", принятые в отсутствие представителей РФ. В тот же день стало известно, что США не разрешили прилет спецрейса, который должен был вывезти сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, кому Госдепартамент ранее предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца.

21 июля 2022 года Мария Захарова заявила, что США отказали в выдаче визы спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских и ряду членов российской делегации, направлявшихся для участия в заседании Рабочей группы открытого состава по информационной безопасности (РГОС) ООН 25-29 июля. Как отметила Мария Захарова, Вашингтон демонстрирует пренебрежение своими международными обязательствами и манипулирует выдачей виз официальным российским представителям, которые направляются в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. 25 июля первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на открытии заседания РГОС сообщил, что Россия заявила решительный протест властям США в связи с отказом выдать визы.

27 июля 2022 года представитель России Ирина Тяжлова в рабочей группе ООН по международной информационной безопасности заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам, которые планируют принять участие в работе органов ООН в этой стране. По словам дипломата, практика "отсечения представителей государств от мероприятий под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий" является неприемлемой и дискриминационной.

1 сентября 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб всемирной организации. Дипломат назвал это "очередным вопиющим нарушением США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН". Небензя подчеркнул, что предоставление виз для делегатов является не привилегией, а обязанностью США. Комментируя ситуацию, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал журналистам, что организация постоянно ставит перед США вопрос о невыдаче виз российским делегатам, прибывающим в штаб-квартиру ООН.

20 сентября 2022 года глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что не получил американскую визу для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем не менее формального отказа в выдаче документов не было. Ранее, 13 сентября, МИД РФ уведомил, что глава министерства Сергей Лавров и ряд членов делегации РФ получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. 21 сентября Мария Захарова сообщила, что ряд членов делегации России на Генассамблее ООН не получили визу США. В их числе - два человека из официальной части делегации и несколько человек из числа сопровождающих лиц - экспертов, дипломатов и др.

23 сентября 2022 года Мария Захарова сообщила, что Румыния в качестве стороны, принимающей конференцию Международного союза электросвязи (МСЭ), аннулировала уже выданные визы 14 членам российской делегации. Это произошло 22 сентября, то есть накануне вылета в Бухарест для участия в полномочной конференции МСЭ, запланированной на 26 сентября - 14 октября этого года.

21 октября 2022 года стало известно, что США не выдали визы представителям руководства Росатома и Ростехнадзора для участия в международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне 26-28 октября. В Росатоме уточнили, что гендиректор корпорации Алексей Лихачев примет участие в мероприятии в формате видеообращения. 24 октября представитель МИД РФ подтвердила, что США не выдали визы российской делегации на конференцию МАГАТЭ, тем самым грубо нарушив свои обязательства перед агентством.

26 октября 2022 года МИД Италии отозвал приглашение российской делегации на заседание Группы экспертов по оперативным вопросам Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, которое проходит в Риме. Решение было принято "по согласованию с крупными странами-участницами" и из-за "отхода Москвы от духа сотрудничества" на международных площадках по разоружению и нераспространению. В ответ МИД РФ выразил решительный протест, заявив, что Россия рассматривает шаг Рима как недружественный и считает эти действия очередной провокацией, а также нарушением Италией своих полномочий.

16 ноября 2022 года стало известно, что польское министерство иностранных дел отказалось выдать визы парламентариям РФ для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированной в Варшаве 24-26 ноября.

18 ноября 2022 года власти Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзи 1-2 декабря 2022 года. Это решение было мотивировано тем, что Сергей Лавров находится в санкционном списке Евросоюза. 19 ноября МИД РФ заявил, что действия Польши беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

24 ноября 2022 года Мария Захарова сообщила, что Франция не выдала представителям российского внешнеполитического ведомства визы на мероприятие по линии ЮНЕСКО в Париже. 30 ноября ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советник министра иностранных дел РФ Григорий Орджоникидзе пояснил, что российская делегация не смогла получить визы для участия в 33-й сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. По словам Орджоникидзе, принимающая сторона затянула процесс без объяснений причин. В итоге два сотрудника МИД РФ не смогли вовремя получить разрешительные документы.

30 ноября 2022 года Мария Захарова уведомила, что посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз представителям Россотрудничества и другим российским участникам Недели русского языка, проходившей в Берлине с 21 по 25 ноября.

6 марта 2023 года США отказались выдать визы нескольким российским делегатам, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщила представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.

23 апреля 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что американская сторона не выдала визы российским журналистам для освещения работы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке (РФ в апреле председательствует в СБ ООН). 24 апреля Сергей Лавров сообщил, что посольство США уведомило о готовности выдать визы российским журналистам, когда самолет делегации РФ уже взлетел. По словам главы российского МИД, Соединенные Штаты злоупотребили положением страны - хозяйки штаб-квартиры ООН. Посол США в Москве Линн Трейси выразила мнение, что российские журналисты могли полететь в Нью-Йорк своим ходом после получения виз. Комментируя эти слова, Мария Захарова 27 апреля сообщила, что американское посольство вернуло паспорта без виз половине журналистов из пула министра иностранных дел России.

1 августа 2023 года постоянное представительство РФ при ООН сообщило, что правительство Великобритании не выдало российским делегатам визы для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Сессия проходила в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной морской организации.

12 сентября 2023 года власти Дании отказали во въезде в страну статс-секретарю - заместителю министра здравоохранения РФ Олегу Салагаю, который планировал принять участие в проходящем в датской столице региональном совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом датские власти нарушили свои обязательства по обеспечению беспрепятственного доступа на проходящие в их стране мероприятия официальных представителей государств-участников ВОЗ.