Посольство РФ: США пытаются не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях

Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против России, отметили дипломаты

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Американские власти оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы не допустить российских спортсменов на соревнования, особенно под флагом РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

"Обратили внимание на нагнетаемую в местных журналистских и спортивных кругах атмосферу злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда о дисквалификации нашей фигуристки Камилы Валиевой на четыре года и лишении ее наград за якобы использование допинга. Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против Российской Федерации. Местные власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях, особенно под российским триколором", - отметили дипломаты РФ.