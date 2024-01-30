"Единая Россия" сообщила о фейковых опросах граждан по теме выборов

Их зафиксировали в ДНР, Санкт-Петербурге, Саратовской области и некоторых других регионах, сообщила пресс-служба единороссов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Единая Россия" предупредила граждан о распространении мошенниками опросов за вознаграждение по теме выборов президента от имени партии. Об этом сообщила пресс-служба единороссов, добавив, что партия уже обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку по уже имеющимся фактам мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе партии, случаи распространения фейковых опросов зафиксированы в Донецкой Народной Республике (ДНР), Санкт-Петербурге, Саратовской области и некоторых других регионах.

"Через социальные сети и мессенджеры мошенники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах, который якобы проводит "Единая Россия". Также мошенники рассылают сообщения от имени руководства партии, пытаясь собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию. Мы не проводим никаких опросов о выборах, тем более за вознаграждение", - сообщили в партии.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.