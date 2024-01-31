Совбез РФ: Запад ведет полномасштабную войну против России, чтобы уничтожить ее

Вашингтон "науськивает своих вассалов против Москвы", но сам старается сохранить выгодные контакты, подчеркнул помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Страны Запада пытаются навредить России во всех сферах, причем зачастую - чужими руками, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Попытки сломить нашу страну не прекращаются. Запад ведет против России полномасштабную войну во всех сферах, желая ослабить, разобщить и в конечном итоге уничтожить ее", - констатировал он.

Более того, отметил Мухитов, Вашингтон "науськивает своих вассалов против Москвы", но сам старается сохранить выгодные контакты. "Подконтрольные ему страны сегодня с особой яростью вычеркивают из истории факты о дружбе наших народов", - указал помощник секретаря Совбеза РФ.

Он обратил внимание, что США даже не стесняются и не скрывают своих планов. "Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон прямо говорил, что "США и НАТО должны перейти к наступательным действиям: начать распутывать замороженные конфликты постсоветского пространства", - привел пример Мухитов.

Полный текст интервью читайте 31 января.