СБ РФ: попытки отобрать у россиян недвижимость в Болгарии не останутся без ответа

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов заявил, что некоторые болгарские политики "унижаются перед Вашингтоном и Лондоном"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Попытки отобрать у россиян недвижимость в Болгарии выглядят беспрецедентно, и Москва не оставит их без внимания, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Некоторые политики Болгарии, которая была для нас дружественной, теперь унижаются перед Вашингтоном и Лондоном. Намереваются сносить памятник советскому солдату "Алеше" в Пловдиве, призывают убрать из учебников истории любое упоминание о российской помощи. А сейчас уже перешли за пределы разумного - собираются отбирать недвижимость у россиян. Стоит ли говорить, что мы это не оставим без внимания?" - предупредил он.

Ранее народные депутаты болгарского парламента разработали законопроект по возвращению государству санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия", принадлежащего правительству Москвы, и заморозке недвижимости россиян, находящихся под санкциями ЕС.

Полный текст интервью читайте 31 января.