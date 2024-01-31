В СБ заявили, что Запад пытается отмыть свой образ, изображая Россию карикатурной

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Запад искажает образ России в глазах всего мира, стараясь таким образом скрыть собственное неприглядное прошлое и настоящее. На это обратил внимание помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью ТАСС.

"Запад хочет создать для мирового сообщества не подлинный образ России, а карикатуру, на фоне которой он бы смотрелся особенно выгодно. У истории Запада есть столько неприглядных страниц, что он их старается всячески скрыть", - сказал помощник секретаря Совбеза.

Мухитов подчеркнул, что в этой ситуации России "необходимо доводить до населения факты, подтверждающие антироссийские замыслы" западных стран, "рассказывать о попытках коллективного Запада разрушить традиционные духовно-нравственные ценности". "При этом показывать историческую созидательную роль России в мире", - добавил он.

Помощник секретаря Совбеза напомнил, в частности, о лицемерной позиции Великобритании, которая, "рассказывая о правах человека в странах всех континентов, умалчивает", что в XIX-XX веках "использовала детский рабский труд", а также "занималась транснациональной торговлей наркотиками".

"Английские историки попросту вычеркнули эти факты, - обратил внимание Мухитов. - Собственную историю скрывают и другие страны Запада". Это "правда, которую на Западе умалчивают", добавил он.