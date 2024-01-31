Блогер Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента РФ

Ей необходимо было собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом субъекте РФ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Самовыдвиженец, бьюти-блогер Рада Русских представила в Центризбирком РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

Блогер и ее представители принесли в ЦИК три коробки с подписями избирателей. Ранее еще один самовыдвиженец, уже зарегистрированный кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин представил в ЦИК 315 тыс. подписей избирателей, которые были помещены в 95 коробок.

"Хочу поблагодарить свою команду и волонтеров за проделанную работу, надеюсь, что мы успеем еще сделать много хороших дел, и надеемся на слияние с государством в этом плане тоже. Надеюсь, что мы сделали все правильно, финишное решение [о регистрации] - за ЦИК, и оно будет объявлено в феврале", - сказала Русских.

На вопрос журналистов о том, сколько подписей она собрала, блогер ответила, что не знает итоговой цифры. "Мы ждем вердикта от ЦИК", - отметила Русских.

Русских как самовыдвиженцу необходимо было собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. 30 января лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина. 31 января свои кандидатуры сняли выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, блогер-самовыдвиженец Анатолий Баташев. В этот же день свои подписи и документы для регистрации в ЦИК подал выдвиженец от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин, они находятся на стадии проверки.