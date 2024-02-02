Путин заявил, что неонацистов на Украине используют как инструмент в борьбе с РФ

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия воюет на Украине с захватившими власть неонацистами, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на форуме "Все для победы!" в Туле. При этом, отметил он, эти боевики используются в качестве инструмента борьбы с Россией.

Российские военнослужащие, указал Путин, "воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота". "Их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", - добавил глава государства.