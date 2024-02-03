В правительстве ЛНР назвали терактом удар ВСУ по кафе-пекарне в Лисичанске

Первый зампредседателя правительства региона Юрий Говтвин заявил, что очередной теракт унес жизни граждан

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Киев совершил теракт, ударив по совмещенной с кафе пекарне в Лисичанске, где горожане в субботний день отдыхали семьями, заявил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, комментарий которого размещен в Telegram-канале правительства региона.

"Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день - суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан", - сказал Говтвин.

Он отметил, что правительство ЛНР и МЧС оказывают всю помощь, которая необходима для разбора завалов. "Для нас самое главное - сохранить жизни людей, которые находятся под завалами", - добавил Говтвин.

Власти намерены продолжать разбор завалов всю ночь. "На месте трагедии работают представители республиканской и городской власти. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.