Слуцкий назвал обстрел ЛНР терактом, указав на пренебрежение Киевом призывами ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что личную ответственность за гибель мирных людей несут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киевский режим полностью игнорирует все призывы и осуждения ООН об обстрелах мирных граждан. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале обстрел города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

"Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы и осуждения ООН. Очевидно, как и их западные хозяева. Все "увещевания" здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне", - отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, у России нет другого выбора, кроме как достичь всех целей специальной военной операции и отодвинуть демилитаризованную зону от российских границ. "Зеленский и Байден несут личную ответственность и за гибель мирных людей. И они должны отвечать перед самым суровым судом истории" - подчеркнул глава думского комитета.

Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим пожелал скорейшего восстановления.