3 февраля, 21:33
Военная операция на Украине

Слуцкий назвал обстрел ЛНР терактом, указав на пренебрежение Киевом призывами ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что личную ответственность за гибель мирных людей несут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Киевский режим полностью игнорирует все призывы и осуждения ООН об обстрелах мирных граждан. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале обстрел города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

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"Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление! Нелюди в Киеве плевать хотели на все призывы и осуждения ООН. Очевидно, как и их западные хозяева. Все "увещевания" здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и ее спонсоров в Вашингтоне", - отметил парламентарий.

По словам Слуцкого, у России нет другого выбора, кроме как достичь всех целей специальной военной операции и отодвинуть демилитаризованную зону от российских границ. "Зеленский и Байден несут личную ответственность и за гибель мирных людей. И они должны отвечать перед самым суровым судом истории" - подчеркнул глава думского комитета.

Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим пожелал скорейшего восстановления. 

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