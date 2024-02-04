4 февраля, 10:09,
обновлено 4 февраля, 10:21

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью руководителя Намибии Хаге Гейнгоба. Телеграмма, направленная и.о. президента африканской страны Нанголо Мбумбе, опубликована на сайте Кремля.

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Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни, в январе у него был диагностирован рак.

"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Республики Намибии Хаге Гейнгоба, - говорится в тексте телеграммы. - Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем".

Путин обратил внимание на вклад Гейнгоба в государственность Намибии. "В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил родине - в том числе на посту президента", - напомнил глава российского государства. "Трудно переоценить его личный вклад в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией", - добавил Путин. 

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