МИД РФ заявил, что ЕАЭС и БРИКС будут развивать тесный диалог

Замглавы ведомства Александр Панкин отметил, что для СНГ оба объединения являются приоритетными партнерами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заинтересован в установлении тесного диалога с БРИКС в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Сотрудничество с БРИКС представляется очень интересным и перспективным направлением международной повестки ЕАЭС. Союз заинтересован в установлении диалога с БРИКС в сферах, представляющих взаимный интерес, например, регулировании торговли, развитии цифровой торговли, транспортно-логистической отрасли и так далее, - заявил Панкин. - В этом вопросе мы многое можем предложить и показать партнерам, равно как и перенять их опыт".

Замглавы МИД РФ отметил, что для Содружества Независимых Государств (СНГ) оба объединения являются приоритетными партнерами. "С Исполнительным комитетом СНГ у ЕЭК действуют меморандум об углублении взаимодействия и принятый в его развитие план мероприятий по его реализации до 2025 года. На протяжении прошедшего года представители государств - участников СНГ, не входящих в союз, неоднократно принимали участие в мероприятиях по линии ЕАЭС в качестве почетных гостей, - указал он. - Считаю, что это прекрасная традиция, которая еще раз подтверждает, что ближе друзей и партнеров, чем страны Содружества, у союза нет".

"Уверен, председательство России в 2024 году в СНГ и в БРИКС будет способствовать укреплению сотрудничества этих объединений с ЕАЭС", - добавил Панкин.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.