Матвиенко заявила, что президент Намибии был большим другом России

Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Намибии Хаге Гейнгоб был опытным политиком и большим другом России, который многое сделал для укрепления сотрудничества двух стран. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной председателю Национального совета (верхней палаты парламента) Намибии Лукасу Синимбо Мухе.

Хаге Гейнгоб умер на 83-м году жизни, в январе у него был диагностирован рак.

"Ушел из жизни опытный политик, известный государственный деятель, который находился у истоков становления независимой Намибии. Хаге Гейнгоб был большим другом России и многое сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами. Для меня была большая честь общаться с этим мудрым человеком, добрая память о котором останется в моем сердце навсегда", - написала спикер Совфеда.

Она выразила соболезнования и передала слова поддержки родным и близким политика.

Гейнгоб возглавлял Намибию с 2015 года. С 1960-х годов он участвовал в национально-освободительной борьбе страны против оккупировавшего Юго-Западную Африку режима апартеида ЮАР. В интервью ТАСС в 2021 году политик отмечал помощь СССР Намибии и выражал надежду на более глубокое плодотворное сотрудничество и с современной Россией, в частности, в области сельского хозяйства.