Путин и президент ОАЭ обсудили дополнительную гуманитарную помощь сектору Газа

Разговор состоялся по телефону

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта [лидерами двух страны были] рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа".