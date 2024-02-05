Путин обсудил с президентом ОАЭ атаку Украины на Ил-76 с пленными

По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора была подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили атаку Киева на Ил-76.

"Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту", - сообщила пресс-служба Кремля содержание телефонного разговора. По ее данным, была "подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления".

Также "при обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами", - уточнили в Кремле.