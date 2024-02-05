Путин и президент ОАЭ подтвердили позицию в пользу прекращения огня в секторе Газа

Стороны также выступают за возобновление политического процесса с целью выхода на долгосрочное решение палестинской проблемы на международно-правовой основе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора подтвердили принципиальную позицию в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении по итогам беседы.